Eski Eşi Tarafından Öldürüldüğü İddia Edilen Öğretmen İmren Kandemir'in Davasının Görülmesine...

06 Aralık 2018 Perşembe 11:37



06 Aralık 2018 Perşembe 11:37

Bahçelievler'de bir okulda İngilizce öğretmenliği yapan İmren Kandemir'in ölümüne ilişkin davanın görülmesine başlandı. Eski eşinin evinde ve onun silahıyla göğsünden vurulduğu iddia edilen İmren Kandemir'in elinde barut izi rastlanmazken, sanık Burak T.'nin elindeyse barut artıkları tespit edildi.Bahçelievler'de bir okulda İngilizce öğretmenliği yapan İmren Kandemir'in (27), 10 Nisan 2018 tarihinde eski eşinin evinde ve onun silahıyla göğsünden vurularak öldürüldüğü iddiasına ilişkin davanın görülmesine başlandı. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Özel Harekat Polisi sanık Burak T., maktulün annesi ve babası ile taraf avukatları katıldı.Hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açılan sanık Burak T. duruşmada verdiği ifadesinde şunları söyledi: "İmren ile öğrencilik yıllarında tanıştık. 2017 Ağustos ayında da evlendik. Sonra boşandık ama 6-7 ay sonra tekrar konuşmaya başladık. Bu konuşmayı İmren başlattı. Sonra birkaç kez evime geldi, evime gelmesini istemiyordum ama içeri aldım onu ama sonra gitmesi için ikna etmeye çalıştım ve gitmesini istedim.""Benim soy ismimi taşırken aldatmış beni"Sanık, eski eşi İmren Kandemir'in kendisini aldattığını ileri sürerek, "O. Ş. isimli eski sözlüsüyle konuşmaları olmuş. Beni daha benim soy ismimi taşırken aldatmış. Ben bunu öğrendim. Hiçbir tepki vermeden evimden gitmesini istedim. Tatlı dille çık dedim, çıkmadı. Ben de abla dediğimiz ve İmren'in saygı duyduğu birini aradım. Beni aldattığını ona da anlattım. 'İmren çık o evden' dedi. O da çıkacağını mimikleriyle bana aktardı. İmren bende bir süredir kaldığı için valizini de getirmişti onu topladı çıktı. Sonra aradan biraz zaman geçtikten sonra kapıdan tıkırtılar geldi. Kapıyı açtım İmren oradaydı. İçeriye girdi. Ağlamaya başladı gitmeyeceğim dedi, ikna etmeye çalıştım gitmesi için gitti. Sonra tekrar geldi. Vicdan azabı yaşamamak için içeri aldım ve yarın gideceğine dair söz vermesini istedim" dedi.Özel Harekat Polisi sanık ifadesini şöyle sürdürdü: "Üst kattan komşumdan benim evime su damlıyordu. Bununla ilgili kendisine not yazdım ve telefon numaramı da ekledim. Komşum Furkan beni aradı ben telefonda da üstten evime su geldiğini söyledim. Sonra evime girdiğimde İmren yatak odasında buz gibi duruyordu. Silahımı havluluğun üzerine bıraktım ve yatak odasına gidip İmren ile konuştum. 'Ne yapıyorsun sen' dedim. Bana yemek hazırladığını söyledi ben de ondan gitmesini istedim, eve annem gelecekti İmren ve annemin arası iyi değildi. Sonra üst kattan tekrar su sesi geldiğini duyunca hızlıca yukarı üst katta yaşayan Furkan U.'nun evine çıktım, kapıyı açık bırakmıştım. Furkan ile konuştum 'gel şu su problemini çözelim' dedim. Tamam geliyorum dedi. Aşağıya evime indiğimde kapı kapalıydı. Kapıya vurdum İmren aç dedim cevap gelmedi, sonra ben de çilingir çağırdım."Çilingir'in, içeride bulunan kişinin eski eşi olduğunu öğrendiği için kapıyı açmak istemediğini söyleyen sanık Burak T., "Eve çilingir geldi ama içeride eski eşim olduğu için kapıyı açmak istemedi. Çilingir'in malzemeleriyle ben açmayı denedim ama açamadım. Sonra çilingir kapıyı açtı. Kapı açıldığında İmren'in içeride yattığını gördüm sonra gittim yanına göğsünü açtım sadece barut lekesi vardı. İlk yardım yaptım, 112'yi aradım. Sonra polisler de geldi zaten beni kaldırıp aldılar" ifadelerini kullandı.Kimseyi öldürmediğini söyleyen Özel Harekat Polisi sanık Burak T. İmren'in psikolojisinin normal olmadığını söyledi ve bir kez daha intihar girişiminde bulunduğunu iddia etti."Barut izleri kalp masajı yaparken bulaşmış"Hayatını kaybeden maktülün ellerinde barut izinin çıkmamasına şaşırdım diyen sanık Burak T., kendi elinde ise barut izi çıkmasına "Kalp masajı yaparken bulaşmıştır" dedi."Sanığın kapısının önünde başka kızların ayakkabısı var"Hayatını kaybeden İmren Kandemir'in annesi Nazire Kandemir, sanığın ölen İmren Kandemir'in maaş kartını istediğini söyledi ve "Kızımın kendisini aldattığını söylüyor. Ama başka kızların ayakkabıları kapısının önünde. Sizin de çocuklarınız var" dedi.Baba Süleyman Kandemir ise, "Allah'a ve bana söylediklerini inandıramaz söylenecek çok şey var ama söylemiyorum" dedi.Sanık avukatı ise müvekkilinin 8 aydır suçsuz olmasına rağmen hapis yattığını söyledi ve olay gününde sanığın üzerindeki kıyafetlerde herhangi bir barut izine rastlanamadığını söyledi."Tek derdi sanığın kendisi değil"Müşteki avukatı ise hayatını kaybeden İmren Kandemir'in hayata sıkı sıkıya bağlı olduğunu, sanığın iddia ettiği gibi intihara meyilli bir profili olmadığını söyledi ve şunları ekledi: "Maktul uluslararası anlamda kariyer yapabilecek biriydi. Zorluklarla okumuş birinin tek derdi sanığın kendisi değil. Eğer hayatını kaybetmeseydi yurt dışında bir konferansa katılacaktı. Tahliye talebinin haksız olduğunu düşünüyoruz."Avukatların dinlenilmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığın üzerine atılı suçla ilgili kuvvetli deliller bulunması nedeniyle sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - İSTANBUL