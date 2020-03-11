Eski eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
İzmir'in Tire ilçesinde, eski kocası tarafından iş yerinde bıçaklanarak öldürülen Melek Dağyel, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
11.03.2020 18:11 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:12
İzmir 'in Tire ilçesinde, eski kocası tarafından iş yerinde bıçaklanarak öldürülen Melek Dağyel, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Tire ilçesinde yaşayan Melek Dağyel, Tahtakale Çarşısı'ndaki iş yerinde bir buçuk ay önce boşandığı eski kocası Ercüment A. tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Dağyel için Tire ilçesindeki Lütfi Paşa Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede duygu dolu anlar yaşandı. Dağyel'in yakınları, törende gözyaşı döktü. Cinayete kurban giden Dağyel, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazın ardından toprağa verildi.
Öte yandan, eşini öldüren ve olay sonrası gözaltına alınan Ercüment A., polis sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı. - İZMİR
Tire ilçesinde yaşayan Melek Dağyel, Tahtakale Çarşısı'ndaki iş yerinde bir buçuk ay önce boşandığı eski kocası Ercüment A. tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Dağyel için Tire ilçesindeki Lütfi Paşa Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede duygu dolu anlar yaşandı. Dağyel'in yakınları, törende gözyaşı döktü. Cinayete kurban giden Dağyel, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazın ardından toprağa verildi.
Öte yandan, eşini öldüren ve olay sonrası gözaltına alınan Ercüment A., polis sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı. - İZMİR
Kaynak: İHA
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