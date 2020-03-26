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Eski eşi ve baldızını öldüren sanığa 2 kez müebbet hapis

İZMİR'İN Çiğli ilçesinde, cezevinden izinli çıkıp boşandığı Habibe Çevik (43) ile kız kardeşi Fatma Akta'yı (40) öldüren Göksel Sağlam (48), 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet, kız kardeşlerin annesine yönelik 'tehdit' suçundan da 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

26.03.2020 16:46 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:46
Eski eşi ve baldızını öldüren sanığa 2 kez müebbet hapis

İZMİR'İN Çiğli ilçesinde, cezevinden izinli çıkıp boşandığı Habibe Çevik (43) ile kız kardeşi Fatma Akta'yı (40) öldüren Göksel Sağlam (48), 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet, kız kardeşlerin annesine yönelik 'tehdit' suçundan da 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cezalarda indirim yapmadı.

Çifte cinayet, geçen 19 Haziran'da saat 19.00 sıralarında, Köyiçi Mahallesi 8082/1 Sokak'ta bulunan 2 katlı evin üst katında meydana geldi. Başka bir suçtan tutuklu olan Göksel Sağlam, Menemen Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinli çıkıp, 2 çocuğunun annesi Habibe Çevik'in yaşadığı eve gitti.  Sağlam, yanında getirdiği tabancayla Habibe Çevik ile kız kardeşi Fatma Akta'yı başlarından vurarak öldürdü.Kaçan Sağlam, kısa sürede yakalandı. Sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı. Karşıyaka 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın bugünkü karar duruşmasına tutuklu sanık ile taraf avukatları katıldı.

Duruşma savcısının bir önceki celsede verdiği mütalaasını tekrar ettiği duruşmada son sözü sorulan Sağlam, olayı tasarlayarak gerçekleştirmediğini iddia ederek, "Pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Göksel Sağlam'ı, Habibe Çevik ve Fatma Akta'ya yönelik 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca kız kardeşlerin annesi Hatice Çevik'e yönelik tehdit suçundan da 4 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme cezalarda haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulamadı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Çiğli, Güncel

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