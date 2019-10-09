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Eski eşi ve kızını öldüren kişi mahkemede kalp krizi geçirdi

Ağrı'nın Patnos ilçesine eski eşi ve kızını öldüren kişi mahkemede kalp krizi geçirdi.

09.10.2019 22:27Eski eşi ve kızını öldüren kişi mahkemede kalp krizi geçirdi
Ağrı'nın Patnos ilçesine eski eşi ve kızını öldüren kişi mahkemede kalp krizi geçirdi.

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Değirmendüzü köyünde önceki gün meydana gelen olayda Bünyamin Solmaz, ikinci evliliğini yaptığı için aralarında anlaşmazlık bulunan eski eşi Saime Solmaz ve kızı Keziban Kaya'yı belinde taşıdığı silahla öldürdü. Yaşanan olay sonrası yakalanan Bünyamin Solmaz'ın mahkemede kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Patnos Devlet Hastanesine kaldırılan Bünyamin Solmaz'ın tedavisinin sürdüğü ve durumunun ciddiyetini koruduğu bilgisine ulaşıldı. - AĞRI

Kalp Krizi, Patnos, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

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