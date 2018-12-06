Eski Eşini Bacağından Vuran Kişi Tutuklandı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde eski eşini çalıştığı diş hekimi muayenehanesinde bacağından vurarak yaralayan kişi tutuklandı.
Boşandığı eski eşi Nuriye Y'yi çalıştığı diş hekimi muayenehanesinde tabancayla vurup yaralayan Nuh Ş'nin (40) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İki yıl önce boşandığı eski eşi Nuriye Y'yi kendisiyle yeniden evlenmek istememesi üzerine önceki gün çalıştığı muayenehanede tabancayla vurup kaçan şüpheli Nuh Ş. suç aletiyle Yıldırım ilçesinde yakalanmıştı, yaralı kadın tedavi altına alınmıştı.
Osmangazi,Bursa
06 Aralık 2018 Perşembe 14:03