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Eski eşini 15 yerinden bıçaklayan şüpheli, savcının itirazı üzerine tutuklandı

Eskişehir'de, eski eşini 15 yerinden bıçaklamasına rağmen ilk duruşmada tahliye edilen şüpheli, savcının itiraz üzerine tutuklandı.

04.09.2019 18:34

Eskişehir'de, bir şahıs eski eşini 15 yerinden bıçakladıktan sonra tahliye edilmişti. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal'ın karara yapmış olduğu itiraz üzerine tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, bazı basın yayın organlarında çıkan haberler ve sosyal medyada yapılan yorumlar nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.

"YASADA DÜZENLENMİŞ DURUMLAR"

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"31 Temmuz 2019 günü boşanmış olduğu eşi Ö.S'nin yanına müşterek çocuklarını görmek için İstanbul ilinden gelen eski koca H.S. ile arasında çıkan bir tartışma sonucunda koca eşini bıçakla yaralamıştır. Bu olay üzerine koca derhal yakalanmış ve tutuklanmıştır. Ardından mahkemeye, cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmıştır. Mahkemece 3 Eylül 2019 tarihinde yapılan yargılama esnasında tutuklu kocanın haftada iki gün kolluk birimlerine imza vererek, adli kontrol altına alınmasına ve cezaevinden tahliyesine karar verilmiş ve davanın görülmesi ileri bir tarihe ertelenmiştir."
Verilen tahliye kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığımızca itiraz edilmiş, itirazı incelemekle görevli Ağır Ceza Mahkemesince sanığın yeniden tutuklanmasına karar verilmiştir.

"KENDİSİNE TANINAN YASAL İTİRAZ HAKKINI KULLANMIŞTIR"

Yargılamanın değişik aşamalarında kişilerin tutuklanması veya serbest bırakılması yahut serbest bırakılması üzerine yeniden itiraz edilerek, tekrar tutuklanması gibi hususlar yasada düzenlenmiş durumlardır. Bu haller mağdurun hakları ile sanığın hukuki durumlarını güvence altına almak için kanunla konulmuştur. Bu olayda da böyle bir hal yaşanmış, mahkemece tahliyesine karar verilen sanık hakkında mağdur taraf ile Cumhuriyet Başsavcılığımız kendisine tanınmış yasal itiraz hakkını kullanmıştır. Bu itirazları inceleyen üst mahkeme de itirazı haklı görmüş ve sanığın yeniden tutuklanmasına karar vermiştir. Doğal olarak verilen bu son karar da itiraza tabidir. Bu aşamalarda verilen kararları açık yargılama faaliyetinin doğal sonuçları olarak görmek gerekir."

Boşanma aşamasında olduğu eşini 15 yerinden bıçaklayan koca ilk duruşmada tahliye edildiBoşanma aşamasında olduğu eşini 15 yerinden bıçaklayan koca ilk duruşmada tahliye edildi

Eski eşini 15 yerinden bıçaklayan şüpheli, savcının itirazı üzerine tutuklandı

Eskişehir, Başsavcı, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: AA

YORUMLAR (3)
ADALETE GÜVENİM SONSUZ İDİ: böyle haberleri gördükçe adalete güvenim sıfır oldu. mantık yürütüyorum: suç işlenmiş, suçlu belli, yasalar aynı. . suçlu ya tutuklanır ya da salınır yasaya göre. . ama gel gör ki tutuklanma ve salınma yasadan ziyade medyada yaratılan infial ve sosyal medyada verilen tepki miktarına göre belirleniyor. . yürüttüğüm mantığa göre ulaştığım sonuç: önemli olan işini sessiz sedasız işini bitirmen ve ulusal medyada yer almaman gerek, polisin seni yakalaması hiç önemli değil, yeter ki medyadan uzak ol. . . .
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ALADİN CAKİCİ: bu sahsi saliveren hakimin veya savcidan allah türk halkini bir an önce kurtarmasini diliyorum nasil bir hakimse bir an önce hakimligi birakmasini bekliyorum tesekürler
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KADRİ KADRİ: Nasıl kanunlarımız nasıl hakim savcılarımız var anlayamadım bir kişinin tutuklanması için illaki birinin ölmesimi gerekiyor. Bu insanları salıveren hakim ve savcı yakınlarının başına böyle bir şey gelse bu kadar rahatça suçluyu salıvereceklermi acaba.
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