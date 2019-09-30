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Eski eşini darp eden koca tutuklandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde eski eşini darp eden koca jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

30.09.2019 20:17Eski eşini darp eden koca tutuklandı
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde eski eşini darp eden koca jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen eski koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Çaycuma ilçesi Ayvazlar köyünde yaşandı. 38 yaşındaki S.P. isimli kadın jandarmayı arayarak eski eşinin eve geldiğini, kendisini darp ettiğini ihbar etti. Bunun üzerine devriye gezen jandarma ekipleri S.P. isimli kadının eski eşi R.Ş.A. tarafından darp ettiğini gördü. Olaya müdahale eden ekipler eski kocayı Cumhuriyet Savcısının talimatıyla yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma karakolunda ifadesi alınan R.Ş.A. sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından Çaycuma Adliyesi'ne getirildi. Cumhuriyet Başsavcılığında ifadesi alınan R.Ş.A. sevk edildiği nöbetçi mahkemece "Kasten yaralama", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Kadına Yönelik Şiddet" suçlamalarıyla tutuklanarak Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Jandarma, Çaycuma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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