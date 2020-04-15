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Eski eşini kaçırıp ölümle tehdit eden şahıs saklandığı konteynerde yakalandı

İstanbul Esenyurt'ta, eski eşinin yolunu kesip zorla arabasına alarak ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle aranan şüpheli saklandığı konteynerde yakalandı.

15.04.2020 18:54 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:54
Eski eşini kaçırıp ölümle tehdit eden şahıs saklandığı konteynerde yakalandı
İstanbul Esenyurt 'ta, eski eşinin yolunu kesip zorla arabasına alarak ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle aranan şüpheli saklandığı konteynerde yakalandı. Zanlı, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Esenyurt'ta bir aileye ait çocuk bakıcılığı yaptığı eve giden S.E.'nin (46) yolu, dün sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıktığı sırada eski eşi R.Y.(50) tarafından kesildi. İddiaya göre eski koca, S.E.'ye oğlunun yanına götürmek istediğini söyleyerek zorla aracına bindirdi. Şüpheli, araca zorla bindirdiği eski eşini darp etti. Çaresiz kadın, oğlunun askerde olduğunu söyleyerek R.Y.'nin anlattıklarına inanmadı. Bir yandan S.E.'yi darp edip diğer yandan aracı kullanan R.Y., eski eşini "kulübe" gibi bir yere götürerek burada da darp etmeye devam etti. Saldırılarına burada da devam eden şüpheli eski eş, "hepinizi öldüreceğim" şeklinde tehditlerde bulunarak S.E.'ye silah çekti. S.E.'nin imdadına o sırada yoldan geçen tanımadığı biri yetişti. Şüpheli koca olay yerinden uzaklaşırken, adı açıklanmayan kişi, kulübeye gelerek S.E.'yi olay yerinden kurtardı.

S.E. adlı kadın, olayın ardından durumu polise bildirerek eski eşi R.Y. hakkında suç duyurusunda bulundu. Yapılan şikayetin ardından harekete geçen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, verilen eşkal doğrultusunda çalışma başlatarak, saldırganın yakalanması için geniş çaplı operasyon düzenledi. Emniyet ekipleri, şüpheli R.Y.'nin Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde bir konteynerde gizlendiğini saptadı. Eşkal doğrultusunda çalışan emniyet ekipleri, şüpheli R.Y.'yi bugün öğle saatlerinde saklandığı konteynerde 1 kurusıkı tabanca ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyette yapılan sorgusunda, bu yıl içinde "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve 2017 ile 2016 yıllarında aynı suçlardan toplam 9 farklı kaydı olduğu ortaya çıktı.

Zanlının, eski eşine 2 ay süreyle uzaklaştırma cezası verilirken, S.E.'ye de tedbiri çağrı üzerine koruma talep edilerek elektronik kelepçe için evrak düzenlendi.

Saldırgan koca R.Y. ise emniyetteki ifade işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Şüpheli Y., çıkarıldığı mahkemece "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Esenyurt, 3. Sayfa
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