Eski eşini, mutlu olmasını hazmedemediği için öldürmüş (3)
TOPRAĞA VERİLDİİzmir'in Tire ilçesinde, eski eşi Ercüment A.'nın (66) bıçaklayarak öldürdüğü boşandığı Melek Dağyel'in (61) cenazesi, Lütfi Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tire Asri Kabristanlığı'nda toprağa verildi.
11.03.2020 17:51 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:51
TOPRAĞA VERİLDİ
İzmir'in Tire ilçesinde, eski eşi Ercüment A.'nın (66) bıçaklayarak öldürdüğü boşandığı Melek Dağyel'in (61) cenazesi, Lütfi Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tire Asri Kabristanlığı'nda toprağa verildi.
Yiğit SOYLU/ TİRE (İzmir),
Kaynak: DHA
Manşet
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