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Eski eşini okul servisinden indirip silahla vurdu

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, eski eşini silahla yaraladı.

16.10.2019 12:36Eski eşini okul servisinden indirip silahla vurdu
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, eski eşini silahla yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, sabah 06.30 sıralarında Şehitlertepesi Mahallesi Mücahitler Caddesi'nde G.A. adlı kadın, hostes olarak görev yaptığı okul servisinde iken eski kocası O.G. tarafından araçtan indirildi. O.G, yanında getirdiği av tüfeğiyle eski eşine rastgele ateş etti. G.A. kasık bölgesi ve diz alt kısmından yaralandı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan G.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Şüpheli şahsın olay yerine yaya olarak geldiği, olaydan sonra da kayıplara karıştığı belirtildi.

Polisin şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışması devam ediyor. - MERSİN

Tarsus, Mersin, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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