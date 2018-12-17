Eski Eşini Öldüren, İkiz Kızlarını Yaralayan Zanlı Tutuklandı

Elazığ'da eski eşini silahla öldürdüğü, araya giren ikiz kızlarını yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde 13 Aralık'ta, boşandığı ve kavga ettiği Aynur Topu öldürdüğü, kavgayı ayırmaya çalışan ikiz kızları Merve ve Sefa A'yı silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan M.H.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Elazığ'da Bahçelievler Yakamoz Sitesi'nde oturan Aynur Top ile eski eşi M.H.A. arasında 13 Aralık'ta henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, kavgada M.H.A, eski eşi ile kavgayı ayırmaya çalışan ikiz kızları Merve A. ile Sefa A'yı silahla yaralamıştı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ağır yaralanan Aynur Top, kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamış, M.H.A. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA