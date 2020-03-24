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Eski eşini öldüren mühendis: Kadın cinayetleri son bulsun

MERSİN'de boşandığı öğretmen Kübra Aşkın'ı (37) sokak ortasında öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan gemi mühendisi Davut Demir, tutuklu yargılandığı davanın karar duruşmasındaki son savunmasında, "Kadın cinayetleri son bulsun. Çok pişmanım" dedi.

24.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:08
Eski eşini öldüren mühendis: Kadın cinayetleri son bulsun

MERSİN'de boşandığı öğretmen Kübra Aşkın'ı (37) sokak ortasında öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan gemi mühendisi Davut Demir, tutuklu yargılandığı davanın karar duruşmasındaki son savunmasında, "Kadın cinayetleri son bulsun. Çok pişmanım" dedi. Demir, müebbet ve 1 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Yenişehir ilçesi İstemihan Talay Caddesi Demircanlar Kavşağı'nda geçen yıl 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaşanan olayda, Çamlıbel Kız Meslek Lisesi'nde öğretmen olan Kübra Aşkın, 2 yıl önce boşandığı gemi mühendisi Davut Demir tarafından tabancayla vurularak, öldürüldü. Gözaltına alınan Demir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Davut Demir hakkında 'kasten öldürme' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma' suçlarından ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın bugünkü karar duruşmasına, tutuklu sanık Davut Demir, koronavirüs tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. İzleyici alınmayan duruşmaya taraf avukatları katıldı.

SON SÖZLERİ 'KADIN CİNAYETLERİ DURDURULSUN' OLDU

Karar öncesi son savunması sorulan Demir, eski eşini kendisini aldattığını için öldürdüğünü söyleyerek, "Birbirimizi çok seviyorduk. Böyle olsun istemezdim, pişmanım. Kadın cinayetleri durdurulsun, son bulsun" dedi. Mahkeme heyeti, Davut Demir'i 'kasten insan öldürme' suçundan müebbet, 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma' suçundan da 1 yıl hapis cezasına çarptırdı.

AVUKATLARDAN KARARA İTİRAZ

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Aşkın ailesinin avukatı Sevim Küçük, kararı istinafa taşıyacaklarını söyledi. Cinayetin planlı bir şekilde gerçekleştirildiğini savunan Küçük, "Bu planlı ve tasarlanarak işlenen bir cinayet. Mahkemenin kasten öldürme suçundan verdiği karara itiraz edeceğiz" dedi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: DHA

Etiketler : Davut Demir, Güncel

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