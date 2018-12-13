Eski Eşini Öldürüp, İkiz Kızlarını Yaraladı

Elazığ'da Mehmet Hilmi A., tartıştığı eski eşi Aynur Top'u tabancayla vurarak öldürdü, araya giren ikiz kızlarını da yaraladı. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan Mehmet Hilmi A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

BOŞANDIĞI EŞİNİN EVİNE GİDİP ATEŞ AÇTI

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Kılıçhan Sokak'taki bir sitede meydana geldi. Mehmet Hilmi A., bir süre önce boşandığı Aynur Top'un evine gitti. Burada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Hilmi A., yanında getirdiği tabanca ile eski eşine ve ikiz kızlarına ateş etti.

İÇERİ GİREN EKİPLER ANNE VE KIZLARI KANLAR İÇİNDE BULDU

Anne ve kızları kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeri giren ekipler, anne ve kızlarını kanlar içinde buldu.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ, İKİZ KARDEŞLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Aynur Top ve iki kızı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Aynur Top, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. İkiz kardeşlerin sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi.

POLİS EKİPLERİ YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan Mehmet Hilmi A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.