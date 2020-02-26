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Eski eşini öldürüp, kocasına da yaralayan sanığa 33 yıl 4 ay hapis cezası

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, eski eşini çocuğunu almaya gittiği okulun önünde silahla öldürüp, kadının kocasını da yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanık, 33 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

26.02.2020 18:32 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:49Eski eşini öldürüp, kocasına da yaralayan sanığa 33 yıl 4 ay hapis cezası
'ın ilçesinde, eski eşini çocuğunu almaya gittiği okulun önünde silahla öldürüp, kadının kocasını da yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanık, 33 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Elbistan Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, sanık Ahmet Doğuç, öldürülen Aslı Yıldız Güçlü'nün yakınları ile tarafların avukatları katıldı.
Mahkeme heyetinin son sözlerini sorduğu sanık, olayın istemeden bir anda meydana geldiğini savundu.
Mahkeme heyeti sanığı, eski eşi Aslı Yıldız Güçlü'yü öldürmek suçundan 25 yıl, kocası Asef Güçlü'yü yaralama eylemi için de 8 yıl 4 ay olmak üzere toplam 33 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Olay
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 2 Nisan 2019'da çocuğunu almaya gittiği okulun önünde anlaşmalı olarak ayrıldığı eski eşinin silahlı saldırısına uğrayan Aslı Yıldız Güçlü hayatını kaybetmiş, eşi Asef Güçlü ise yaralanmıştı.

Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel

Kaynak: AA

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