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Eski eşini pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen kişi yakalandı

Kırşehir'de, tartıştığı eski eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.

21.01.2020 17:34 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:34Eski eşini pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen kişi yakalandı
'de, tartıştığı eski eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre N.Ç. (49), bir süre önce boşandığı A.E'nin (44) merkez Bahçelievler Mahallesi'ndeki evine gitti.
İkili arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay sırasında N.Ç, evde bulunan pompalı tüfekle eski eşini vurdu.
Çevredekilerin vermesi üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, A.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
A.E'nin cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan N.Ç, kent merkezine yakın bir mezrada yakalandı.

Bahçelievler Mahallesi, Kırşehir, Güncel

Kaynak: AA

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