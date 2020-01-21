Haberler » Güncel » Eski eşini pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen kişi yakalandı - Haber

Eski eşini pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen kişi yakalandı

Kırşehir'de, tartıştığı eski eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.

21.01.2020 18:09 | Son Güncelleme: 21.01.2020 18:11
'de, tartıştığı eski eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre N.Ç. (49), bir süre önce boşandığı A.E'nin (44) merkez Bahçelievler Mahallesi'ndeki evine gitti.
İkili arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay sırasında N.Ç, evde bulunan pompalı tüfekle eski eşini vurdu.
Çevredekilerin vermesi üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, A.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
A.E'nin cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan N.Ç, kent merkezine yakın bir mezrada yakalandı.
Eski eşini pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen kişi yakalandı

Bahçelievler Mahallesi, Kırşehir, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

22:12  Kantinciler, Antalya'da buluştu
22:10  NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Türkiye olmadan DEAŞ'a karşı elde ettiğimiz başarıyı...
22:10  Siirt'te sobadan sızan gazdan zehirlenen aynı aileden 6 kişi hastaneye kaldırıldı
22:08  TBMM bugün bomboştu! Sadece bir vekil gitti
22:06  Eski istihbaratçı Altaylı'ya FETÖ yöneticiliği ve casusluk davası
21.01.2020 22:14:03