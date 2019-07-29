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Eski eşini tabancayla bacağından vurdu

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, M.Y., eski eşi B.C.'yi bacağından tabancayla vurarak yaraladı.

29.07.2019 00:07 Eski eşini tabancayla bacağından vurdu
MERSİN'in Tarsus ilçesinde, M.Y., eski eşi B.C.'yi bacağından tabancayla vurarak yaraladı.
Olay, akşam saatlerinde Bahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Kendisinden boşanan eşi B.C.'nin oturduğu eve gelen M.Y., iddiaya göre yanında taşıdığı tabanca ile kadına ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunların bacağına isabet ettiği B.C. yaralanırken, M.Y. ise kaçtı. Bacağından 2 kurşunla yaralanan B.C., ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. B.C.'nin tedavisi devam ederken, polisler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



Tarsus, Bahçe, Güncel

Kaynak: DHA

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