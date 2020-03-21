Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Eski eşini takip edip silahla vurdu, kaçarken güvenlik kamerası tarafından böyle görüntülendi - Haberler

Eski eşini takip edip silahla vurdu, kaçarken güvenlik kamerası tarafından böyle görüntülendi

Eski eşini takip edip silahla vurdu, kaçarken güvenlik kamerası tarafından böyle görüntülendi Antalya'da bir çocuk annesi kadın, kendisini takip eden eski eş tarafından silahla vurularak yaralandı.

21.03.2020 12:09 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:12
Eski eşini takip edip silahla vurdu, kaçarken güvenlik kamerası tarafından böyle görüntülendi
ANTALYA - Antalya 'da bir çocuk annesi kadın, kendisini takip eden eski eş tarafından silahla vurularak yaralandı. Şüphelinin kadının arkasından gelmesi ve olayı gerçekleştirdikten sonra kaçması güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye olay saat 10.00 sırasında Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi Emniyet Caddesi üzerindeki bir apartmanın girişinde meydana geldi. 1 çocuk annesi Çiğdem B,sabah saatlerinde marketten alışveriş yaptıktan sonra bir yakının yanına kahvaltıya gitmek üzere yürüyerek yola çıktı. Elinde poşetlerle apartman girişine gelen kadını arkasından takip eden eski eşi Al K, Çiğdem B.'yi sağ kasığından silahla yaralayıp kaçtı. Silah sesi üzerine bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yaralı kadına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Çiğdem B, ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerinden siyah bir otomobille kaçan şüpheli Ali K'yı, yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan kadının elinde poşetlerle binaya gelmesi, arkasından eski eşinin koşarak girmesi, olayı gerçekleştirdikten sonra hızla kaçması güvenlik kamerasına yansıdı. Eski eşini takip edip silahla vurdu, kaçarken güvenlik kamerası tarafından böyle görüntülendi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Eski eşini takip edip silahla vurdu, kaçarken güvenlik kamerası tarafından böyle görüntülendi
Etiketler : Antalya, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

Çıldır Kızılay'dan Covid-19 önlemleri - Haberler Bahşiş kutusu hırsızlarının pişkinliği: "Çek ağabey, yandan çek Alanya yakışıklı görsün" - Haberler Ünlü isimlerden koronavirüsten korunma çağrısı - Haberler İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1556'ya çıktı - Haberler Gönüllü gençler korona virüsü ile mücadele için sokaklara indi - Haberler Son dakika: İran'da koronavirüs salgınında ölü sayısı bin 556'ya yükseldi Son dakika: İran'da koronavirüs salgınında ölü sayısı bin 556'ya yükseldi - Haberler Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Beni dövmek istedi - Haberler Korona savaşçısı Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? İşte en önem verdiği nokta - Haberler Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bekleniyor - Haberler "Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor - Haberler Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı
Loading