Eski eşini yaralayan şahıs tutuklandı
BURSA - Bursa'da eski eşini çalıştığı diş hekimi muayenehanesinde vurarak yaralayan kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki yıl önce boşandığı eski eşi Nuriye Y.'yi kendisiyle yeniden evlenmek istememesi üzerine önceki gün çalıştığı muayenehanede tabancayla vurup kaçan şüpheli Nuh Ş. suç aletiyle polis ekipleri tarafından yakalanmıştı. Boşandığı eski eşi Nuriye Y'yi çalıştığı diş hekimi muayenehanesinde tabancayla vurup yaralayan Nuh Ş.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı Nuh Ş. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. i
Bursa
06 Aralık 2018 Perşembe 16:33