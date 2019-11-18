Eski eşini yaralayıp, fırıncıyı öldüren zanlı çelik yelekle adliyeye getirildi

KÜTAHYA'da 6 yıl önce boşandığı eski eşi Meryem Çelik'i (43) tüfekle yaraladıktan sonra, sevgilisi olduğunu öne sürdüğü fırıncı Fatih Görü'yü (49) başından vurarak öldüren katil zanlısı Süleyman D. (47) ile olay anında yanında bulunan arkadaşı Fazlı A., adliyeye sevk edildi. Çelik yelek giydirilerek adliyeye götürülen eski eş, ifadesinde, amacının konuşmak olduğunu savunarak, "Aramızda arbede çıktı, tüfekle ateş ettim. Yaralandığını görünce Fatih'in yüzünden olduğu için direkt çalıştığı fırına gidip, 'senin yüzünden eşimi vurdum, bunun suçlusu sensin' diyerek rastgele ateş açtım" dedi.

Kütahya'da işsiz olan Süleyman D. dün sabah saat 07.30 sıralarında, 6 yıl önce boşandığı 2 çocuk annesi Meryem Çelik'i, Ali Paşa Mahallesi Ebeler Sokak'taki evinin önünde pompalı tüfekle vurarak, ağır yaraladı. Ardından da eski eşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü Fatih Görü'nün Paşam Sultan Mahallesi'nde çalıştığı fırına gitti. Görü'yü de pompalı tüfek ile başından vuran Süleyman D., otomobille kaçtı. Meryem Çelik yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, Fatih Görü olay yerinde hayatını kaybetti.

'ESKİ EŞİMLE KONUŞMAK İÇİN GİTTİM'

Kaçan Süleyman D. ve olay anında bulunan arkadaşı Fazlı A., Altıntaş ilçesindeki Üçüzhöyük Köyü'nde saklandıkları adreste yakalanarak gözaltına alındı. Gece yarısı sağlık kontrolünden geçirilen eski koca ile arkadaşı, Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek, sorguya alındı. Zanlı Süleyman D., ifadesinde eski eşi Meryem Çelik ile konuşmak istediğini, öldürme amacı olmadığını iddia etti. Aralarında çıkan tartışmanın ardından Meryem Çelik'i arkasından tüfekle ateş ederek yaraladığını anlatan Süleyman D., "Fatih Görü benim çok eski ve çok samimi arkadaşımdır. Yıllar önce eşimden boşandıktan sonra psikolojik sorunlarım oldu, uzun süre tedavi gördüm. Hastanede yattığım süreçte Fatih Görü evime gelip, gitmiş. Ben bunu hastaneden çıktıktan sonra kızımdan öğrendim ve aralarında bir ilişki olduğundan şüphe etmeye başladım. Daha önceleri de kendisini uyarmıştım, uzak durması için. O zamanlar tartıştık ve yanımda getirdiğim tabanca ile iki el ateş ettim, ayağından vurdum. Kısa süre bu yüzden cezaevinde yattım çıktım" dedi.

Bu süreçte eski eşini takip etmeye devam ettiğini anlatan Süleyman D., şunları söyledi:

"Eski eşimi yine takip ediyordum, çocuklarıma kanıtlamak için. Olaydan bir gün önce Fazlı A. beni aradı 'ben de geleyim' dedi. Onu da yanıma alıp, eşimin evini takip ettik. Eşim evden çıkıp aracıyla harekete geçti. Benim denetim serbestliğim olduğu için, bir de eşimin uzaklaştırma kararı var, 10 metre yakınına gitmem yasaktı. Elektronik kelepçe bozuktu. Bu yüzden ben uzaktan takip ettim, yine Fazlı, eşimi ve Fatih'i araçlarıyla yan yana durmuş konuşurken görmüş, bana söyledi. Olay sabahı saat 07.00 gibi Fazlı ile kiralık otomobille eski eşimin evinin sokağına girdim. Bu sırada evden çıktığını gördük. Bizi görünce kaçmaya çalıştı. Benim amacım arabaya alıp, konuşmaktı. O bana saldırınca arbede çıktı. Sonra yine kaçmaya başlayınca ben otomobilde bulunan ruhsatsız pompalı tüfekle hedef gözetmeden sadece durdurmak için ateş ettim. O da eski eşime isabet etti. Onu kanlar içinde görünce sinirlendim, Fatih'in yüzünden olduğu için direkt çalıştığı fırına gidip 'senin yüzünden eşimi vurdum, bunun suçlusu sensin' diyerek, rastgele ateş açıp, olay yerinden çıkıp otomobil ile Altıntaş ilçesi Üçhöyük Köyü'ne gittim. Daha sonra polisler gelip, beni aldı."

ÇELİK YELEK GİYDİRİLDİ

Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Süleyman D. ve arkadaşı Fazlı A. çelik yelek giydirilerek, adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin 'Pişman mısınız?' sorusuna, Süleyman D. 'Pişmanım' yanıtını verdi.