Haberler » 3. Sayfa » Eski eşini yaralayıp, fırında çalışan bir kişiyi de öldüren şahıs tutuklandı - Haber

Eski eşini yaralayıp, fırında çalışan bir kişiyi de öldüren şahıs tutuklandı

Eski eşini yaralayıp, fırında çalışan bir kişiyi de öldüren şahıs tutuklandıKÜTAHYA - Kütahya'da boşandığı eski eşini evinde silahla yaralayan ve erkek arkadaşı olduğunu iddia ettiği şahsı çalıştığı fırında öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkeme tutuklandı.

18.11.2019 22:44 | Son Güncelleme: 18.11.2019 22:45

Eski eşini yaralayıp, fırında çalışan bir kişiyi de öldüren şahıs tutuklandı

KÜTAHYA - 'da boşandığı eski eşini evinde silahla yaralayan ve erkek arkadaşı olduğunu iddia ettiği şahsı çalıştığı fırında öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkeme tutuklandı.

Süleyman D. (47), dün eski eşi Meryem Ç'yi Ali Paşa Mahallesi'ndeki evinin önünde pompalı tüfekle yaralamış, onun erkek arkadaşı olduğunu iddia ettiği Fatih Görü'yü de Paşam Sultan Mahallesi Ulu Camii Caddesi üzerindeki fırında aynı silahla vurarak öldürmüştü. Süleyman D., Fatih Görü'ye iki el ateş ettikten sonra fırında çalışanlara, "Selam söyleyin" deyip olay yerinden kaçmıştı. Yakalanarak gözaltına alınan Süleyman D., Emniyet Müdürülüğündeki işlemleri tamamlanarak çelik yelekle adliyeye getirildi. Zanlı, "kasten öldürme ve kasten yaralama" suçlarından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konulan zanlının emniyetteki ifadesinde pişman olduğunu, cinayeti planlamadığını ve Fatih Görü ile ilişkisini ispatlamak için bir süre eski eşini arkadaşına takip ettirdiğini belirttiği öğrenildi.

Eski eşini yaralayıp, fırında çalışan bir kişiyi de öldüren şahıs tutuklandı

Kütahya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
00:52 Adana'da şok asayiş uygulaması
00:50 Eşi 3 ay önce dövülerek öldürülen 3 çocuk annesi kadın, kendisini iple tavana astı
00:45 Vatan Caddesi'nde alkollü sürücü dehşeti: 2'si ağır, 3 yaralı
00:38 Otomobili benzin dökerek kundakladı! Olay anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı
00:21 Adana'da şok asayiş uygulaması
19:43 Son dakika: AK Parti'den ihraç talebi! Pelin Gündeş Bakır Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi
18:49 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten EYT açıklaması: Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir
00:04 ABD'nin "Yahudi yerleşim birimleri" kararı sonrası İsrail'den gerginliği tırmandıracak ilhak çağrısı
00:37 ABD'nin Yahudi yerleşim birimlerini yasa dışı görmeme kararı ABD'yi karıştırdı! Bernie Sanders'tan Trump'a tepki
23:59 Günlük burç yorumları 19 Kasım 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
16:11 Araba oyunları! En güzel araba oyunları! Heyecanlı araba yarışı oyunları
19.11.2019 00:56:40