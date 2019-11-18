Eski eşini yaralayıp fırında çalışan kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı

Kütahya'da boşandığı eşini evinde silahla yaralayan, fırında çalışan bir kişiyi de öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, eski eşi Meryem Ç'yi pompalı tüfekle vurarak yaralayan, ardından da bir fırında çalışan ve bu kadının erkek arkadaşı olduğunu iddia ettiği Fatih Görü'yü (49) aynı silahla öldürdükten sonra kaçan Süleyman Delibaşı'nın (49), merkeze bağlı Üçhüyük köyünde bir evde saklandığını belirledi.

Söz konusu eve operasyon düzenleyen polislerin geldiğini gören zanlı, suçlarda kullandığı silahı göğsüne dayayarak intihar edeceğini söyledi. Polislerin ikna çabaları sonucu gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Zanlıya yardım ettiği öne sürülen arkadaşı F.A. da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Süleyman Delibaşı, çelik yelek giydirilerek adliyeye getirildi.

Zanlı, "Kasten öldürme ve kasten yaralama" suçlarından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İlişkisini kanıtlamak için eski eşini takip ettirmiş

Delibaşı, emniyetteki ifadesinde, pişman olduğunu, cinayeti planlamadığını ve Fatih Görü ile ilişkisini ispatlamak için bir süredir eski eşini arkadaşına takip ettirdiğini ancak kanıt elde edemediğini söyledi.

Olay günü konuşmak için eski eşinin evinin bulunduğu sokağa gittiğini anlatan zanlı, ifadesinde şunları kaydetti:

"Eski eşim beni görünce kaçmaya kalkıştı. Yaşanan arbedenin ardından otomobilde bulunan pompalı tüfekle arkasından ateş ettim. Eski eşim yere düşünce yanına gittim ve kanlar içinde yatıyordu. Bana, 'Sevgilim başım dönüyor. Beni hastaneye götür.' dedi. Kendisini kaldıramadığım için götüremedim ve oradan hemen uzaklaştım. Bu olayın Fatih Görü'nün yüzünden olduğunu düşündüğüm için çalıştığı fırına gidip 'Senin yüzünden Meryem'i vurdum, bunun suçlusu sensin.' diyerek rastgele ateş edip oradan ayrıldım. Daha sonra Fatih'in öldüğünü öğrendim."

Süleyman Delibaş, dün eski eşi Meryem Ç'yi Ali Paşa Mahallesi'ndeki evinin önünde pompalı tüfekle yaralamış, onun erkek arkadaşı olduğunu iddia ettiği Fatih Görü'yü ise Paşam Sultan Mahallesi'ndeki çalıştığı fırında aynı silahla öldürmüştü.

Kaynak: AA