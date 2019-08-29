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Eski eşinin başına çaydanlıkla vurdu, oğlunu dövdü

DİYARBAKIR'da, ikinci evliliğini yapan Emine Yaray (33), ilk eşinin saldırısına uğradı.

29.08.2019 11:14 Eski eşinin başına çaydanlıkla vurdu, oğlunu dövdü
DİYARBAKIR'da, ikinci evliliğini yapan Emine Yaray (33), ilk eşinin saldırısına uğradı. Eski eş, Emine Yaray'ı başına çaydanlıkla vurararak, yaraladı, ikinci eşinden olan 11 yaşındaki oğlunu da dövdü.
Olay, bu sabah Bağlar ilçesinin Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ilk eşinden 2, ikinci eşinden de 1 oğlu olan Emine Yaray, çocuklarıyla kahvaltı masasına oturdu. Ancak bu sırada eve boşandığı ilk eşi geldi. Adı öğrenilemeyen eski eş ile genç kadın arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında eski eş, çaydanlığı alıp Emine Yaray'ın başına vurdu. Kadının ikinci eşinden 11 yaşındaki B.Y.'yi de dövdü.
Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis, eski eşi gözaltına aldı. Emine Yaray ve oğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye  alınan anne ve oğlunun durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Bağcılar, Bağlar, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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