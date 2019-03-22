22 Mart 2019, 16:00
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Eski Eşinin Bıçakladığı Kadın Yaralandı

Eski Eşinin Bıçakladığı Kadın Yaralandı

İzmir'de boşandığı eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.

İzmir'de boşandığı eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.K, yaklaşık 5 ay önce boşandığı Ayşe Kaya ile kadının Buca ilçesi Adatepe Mahallesi'ndeki evinde tartıştı.

Tartışma sırasında eski kocası tarafından çeşitli yerlerinden bıçaklanan Ayşe Kaya, 112 Acil Servis ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli ise Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Ayşe Kaya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. İzmir, Buca, Ayşe Kaya, Güncel
Kaynak: AA