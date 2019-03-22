Eski Eşinin Bıçakladığı Kadın Yaralandı

İzmir
'de boşandığı eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, H.K, yaklaşık 5 ay önce boşandığı Ayşe Kaya
ile kadının Buca
ilçesi Adatepe
Mahallesi'ndeki evinde tartıştı.
Tartışma sırasında eski kocası tarafından çeşitli yerlerinden bıçaklanan Ayşe Kaya, 112 Acil Servis
ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli ise Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince gözaltına alındı.
Ayşe Kaya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
İzmir, Buca, Ayşe Kaya, Güncel
Kaynak: AA