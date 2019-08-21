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Gözleri önünde annesi bıçaklanan kızın feryadı: Anne lütfen ölme

Kırıkkale'de, eski eşi Fedai Baran tarafından bıçaklanan Emine Bulut'un, hastanede ölmeden önce olay yerinde çekilen son görüntüsünde "Ben ölmek istemiyorum" dediği ortaya çıktı. O an annesinin yanında olan küçük kızın "Anne lütfen ölme" sözleri ise yürek burktu.

21.08.2019 13:07
Gözleri önünde annesi bıçaklanan kızın feryadı: Anne lütfen ölme

Kırıkkale'de, eski eşi Fedai Baran (43) tarafından bıçaklanan Emine Bulut'un (38), hastanede ölmeden önce olay yerinde çekilen son görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde Emine Bulut, "Ben ölmek istemiyorum" derken, yanında bulunan 10 yaşındaki kızı F.B.B.'nin "Anne lütfen ölme" diyerek ağladığı görüldü, yürekler dağlandı.

Olay, 18 Ağustos'ta Menderes Caddesi'ndeki kafede meydana geldi. Fedai Baran, 4 yıl önce boşandığı eski eşi Emine Bulut ve kızı F.B.B. ile kafede buluştu. Fedai Baran ile Emine Bulut, arasında tartışma çıktı.

KIZININ ÖNÜNDE ESKİ EŞİNİ BIÇAKLADI

Kısa sürede büyüyen tartışmada Fedai Baran, yanındaki bıçakla eski eşini, kızının gözü önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Emine Bulut, kanlar içinde kalırken, Fedai Baran taksiye binerek kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Emine Bulut ile olayın etkisiyle şoka giren kızı F.B.B.'yi ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Bulut, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Fedai Baran, olayın ardından Bahşılı ilçesinde gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Fedai Baran, mahkemedeki ifadesinde, "Çocuğumun velayeti konusunda konuşurken bana hakaret edince sinirlenip, yanımda gezdirdiğim bıçakla vurdum" dedi.

"ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Emine Bulut'un, olayın hemen ardından olay yerinde çekilen görüntüsü ortaya çıktı. Fedai Baran'ın eski eşini bıçakladıktan saniyeler sonra çekilen görüntüde kanlar içinde olan ve ayakta durmakta zorlanan Emine Bulut'un, "Ben ölmek istemiyorum" diyerek feryat ettiği görüldü. Kızı F.B.B.'nin ise "Anne lütfen ölme" diyerek, annesinin başını tutması ve ağlaması görüntüye yansıdı. Görüntüde Fedai Baran'ın iki kişi tarafından kafeden çıkarılması da yer aldı.

Gözleri önünde annesi bıçaklanan kızın feryadı: Anne lütfen ölme

Emine Bulut, Menderes, Anne, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR (6)
ADMAN: En büyük kötülügü kizina babasi yapti, dünyayi verseniz o yavruya neye yarar en sevdigi annesi olmayinca.
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KENAN KAZAR: hakaret etmişte onun için bııçaklamış. Sen kimbilir neler yapıyodujn o kadına. Çakma delikanlılar çoğaldı hep tv filmleri yüzünden zaten millet cahil. Ulan olaylarda bakıyom yüz olaydan 98 inde sakallı suçlullar ulan sakalın eskiden bir değeri vardı osmanlıydı dirilişti mafyaydı diye sakalı özendirdiniz görüyoz sakallıları. Sakal onu adam gibi taşıcak hacıya hocayya beyefendiye yada yine adam gibi içebilecek alemciye yakışıyodu şimdi her canide sakal.
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ÖNLEM ALAN: Bunların ayağına Polis önceden kelepceli çip takmalî.kadına 100 km kala Alarm çalmalı poliste.
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KAAN: LÜTFEN ANNELERİ SEVELİM HEPİMİZİN ANNESİ VAR VEYA VARDI NEDEN BİR ANNEYE KIYARLARKİ VAHŞİLER!
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KAAN: LÜTFEN ANNELERİ KORUYALIM SAYGI DUYALIM EN AZINDAN HEPİMİZİN BİR ANNESİ VAR VAHŞİ YAMYAMLARA PRİM VERMEYİN
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MERT: böyle yaratiklara aninda idam etmek tek caredir
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