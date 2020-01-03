Haberler » Güncel » Eski eşinin birlikte yaşadığı kadını öldürdü - Haber

Eski eşinin birlikte yaşadığı kadını öldürdü

Eski eşinin birlikte yaşadığı kadını öldürdüKONYA? nın Seydişehir ilçesinde Özlem G., boşandığı eşinin birlikte yaşadığı ileri sürülen Aynur Süngülü'yü tabanca ile vurarak öldürdü.

03.01.2020 23:40 | Son Güncelleme: 03.01.2020 23:41
Eski eşinin birlikte yaşadığı kadını öldürdü
KONYA? nın ilçesinde Özlem G., boşandığı eşinin birlikte yaşadığı ileri sürülen Aynur Süngülü'yü tabanca ile vurarak öldürdü.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hacıseyitali Mahallesi 153065 sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre Özlem G., İstanbul'dan boşandığı eşi Tufan K.'nın birlikte yaşadığı Aynur Süngülü'nün evine geldi. Özlem G.'ye kapıyı Süngülü'nün kızı açtı. Eve giren Özlem G., yanında getirdiği tabanca ile Süngülü'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahele sonrası Aynur Süngülü'nün öldüğünü tespit etti. Süngülü'nün cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
, olay yerinden otomobille kaçan Özlem G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Eski eşinin birlikte yaşadığı kadını öldürdü

Seydişehir, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

00:33   Erzincan'da kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı - Haber
00:29   Sultanbeyli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı - Haber
00:27   Erzincan'da kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı - Haber
00:25   Sultanbeyli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı - Haber
00:20   Trump'tan Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin açıklama - Haber
23:52   Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Haber
21:40   Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Haber
20:48   ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Haber
20:42   Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı - Haber
19:13   Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı - Haber
4.01.2020 00:35:31