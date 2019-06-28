28.06.2019 16:04
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Eski eşinin nişanlısı tarafından öldürüldü

Eski eşinin nişanlısı tarafından öldürüldü

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Emin Aslan (32), parkta buluştuğu eski eşinin nişanlısı Abdullah G. (29) tarafından kavga sırasında bıçaklandı.


DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Emin Aslan (32), parkta buluştuğu eski eşinin nişanlısı Abdullah G. (29) tarafından kavga sırasında bıçaklandı. Ağır yaralanan Aslan, tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Pamukkale'ye bağlı 15 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Pastane işletmecisi Emin Aslan, Aşıklar Parkı'nda, eski eşinin nişanlısı Abdullah G. (29) ile buluştu. Aslan ile Abdullah G., konuşurken önce tartışmaya sonra kavga etmeye başladı. Abdullah G., iddiaya göre, Aslan'ı bıçakla göğsünden ağır yaraladı. Abdullah G., ardından parktan uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulansla Denizli Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Emin Aslan, sabaha karşı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis , olay sonrası kaçan Abdullah G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

- Denizli
Kaynak: DHA
Pamukkale , kavga , Denizli , Emin Aslan , Güncel

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