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Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe'nin tabutuna kadınlar omuz verdi

Boşandığı eşi tarafından satırla öldürülen 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan gözyaşları içinde toprağa verildi. Tabutu ise sadece kadınların taşıması dikkat çekti.

25.11.2019 15:52 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:58

Eskişehir'de 6 ay önce boşandığı eşi Yalçın Özalpay'ın (52) satırlı saldırısı sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 44 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan (44), gözyaşları içinde toprağa verildi. Tabutuna kadınların omuz verdiği Ayşe Tuba Arslan'ın annesi Meral Sondikme, "Hayvan dahi böyle doğranmaz. Gitti Tubam. Eceliyle ölmedi kızım. Nereye gittin, her şeyini bıraktın. Azrail her gün geçti, kimse korumadı seni" diyerek, gözyaşı döktü.

24 YILLIK EŞİ SATIRLA SALDIRDI

Eskişehir'deki bir anaokulunda aşçı olarak çalışan 2 çocuk annesi Ayşe tuba Arslan, 6 ay önce boşandığı 24 yıllık eşi Yalçın Özalpay tarafından, 11 Ekim'de, ilçesindeki Atatürk Bulvarı'nda saldırıya uğradı. Arkasından gelen Özalpay, Ayşe Tuba Arslan'ın başına satırla vurduktan sonra çevredekilerin tepkisi üzerine kaçtı.

Polis ekiplerince yakalanan Özalpay, mahkemece tutuklandı. Eski eşinin satırlı saldırısı sonucu ağır yaralanan Ayşe Tuba Arslan ise ambulansla Osmangazi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ancak 44 gün süren yaşam savaşını sabah dün sabah saat 05.00 sıralarında kaybetti.

KADINLAR OMUZ VERDİ

Ayşe Tuba Arslan için bugün Odunpazarı Vişnelik Mahallesi'ndeki Dursun Sami Ramazanoğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Anne Meral Sondikme ile baba Serdar Arslan'ın güçlükle ayakta durduğu törene sıra Eskişehirli kadınlar ileCHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü, Utku Çakırözer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Evladının tabutu başından bir an olsun ayrılamayan anne Meral Sondik, "Hayvan dahi böyle doğranmaz, gitti Tubam. Eceliyle ölmedi kızım. Nereye gittin, her şeyini bıraktın. Azrail her gün geçti, kimse korumadı seni. Satırlarla hayvan doğrar gibi doğradı evladımı. Gittin Tubam, artık geriye gelmeyecek. Katil onu satırla doğradı. Ben artık yaşamam" diyerek,gözyaşı döktü.

Acılı annenin sözlerinin yürekleri yaktığı törende cenaze namazını kıldıran İmam Necmi Dünya, kadın cinayetlerine dikkat çekerek, "Rabbimizden dileğimiz bu son olsun. Bir daha Ayşe'lerin, Tuba'ların akibetleri böyle olmasın. Onlar her şeyden önce anadır" dedi.

Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe'nin tabutuna kadınlar omuz verdi

Odunpazarı, Ayşe Tuba , 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (6)
ADINI YAZ Y:ALLAH rahmet eylesin. . . gene bir kadın boşanmasına rağmen hayatı elinden alındı. şimdi bu rahmetlinin 24 sene verdiği emeklerin karşılığı hayatıylamı ödemeliydi???benim yaşadığım yabancı ülkede boşanan eşler bir birlerinin hayatını mahvetmeyi bırak arkadaş olarak kalıyorlar. . çocukları için . . . .
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NERDE ADALET:insanlar kasap olmuş bir birini kesip biçiyo ortalık kan götürüyo nere gidiyo bu millet noluyo insanlara canavar insanlarmı türedi noldu hergün cinayet vahset bıktık artık hangi birine acıcaz Devletimiz hala nasıl suskun kalabiliyo hayret bişiy Allahışkına canilere dur diyen bir babayiğit hiç cıkmıcakmı acaba? ALLAH Rahmet ve Ailesine sabır versin Amin.
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ADINIZI YAZIN:bunların hepsinin sorunu para para yok işsizlik çok bunalım çok çinnet çok
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GELECEĞİNİ KORU:Kadın cinayetleri, çocuk istismarı vs ciddi önlemler almak için hükümet daha neyi bekliyor acaba!!!
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CENGİZHAN:MÜFTÜ DEDE ALLAHIN KURALLARI ŞERİAT LA YÖNETİLEN ÜLKELERE DE HALİNE DE BAK GEL AYNI YORUMU YİNE YAP .
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MÜFTÜ DEDE:ALLAHIN KANUNLARIYLA YÖNETİLMEYEN ÜLKELER HİÇ BİR ZAMAN BU CEZALARIN KARŞILIĞI OLAN KISASI UYGULYAMAZ.
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