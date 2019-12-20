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Eski eşinin sevgilisini yaralayan şüpheli tahliye edildi

Eski eşinin sevgilisini önce darp eden ardından da bıçakla yaralayan şahıs adli kontrol şartı ile tahliye edildi.

20.12.2019 16:25 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:45

Bursa'nın ilçesinde, eski eşinin sevgilisi Ercan D.'yi (34), önce dövüp ardından bıçakla ağır yaralayan Hamdullah T.'nin yargılanmasına devam edildi. Hamdullah T. mahkemece adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

YUMRUKLADI, TEKME ATTI, BIÇAKLADI

Olay, 14 Mayıs 2018 tarihinde, Orhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Eski eşi N.T.'nin evinden sevgilisi Ercan D.'yi çıkarken gören Hamdullah T., kardeşi Maşallah T. ile yanına gitti. N.T. ile Ercan D. tartışmaya başladı. Çıkan kavgada Hamdullah T. ve Maşallah T., Ercan D.'yi duvara yaslayarak yumruklayıp, tekmeledi. Ardından Hamdullah T. yanındaki bıçakla Ercan D.'yi göğsünden ve omzundan yaraladı. Ercan D. kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ercan D., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Hamdullah T. ile Maşallah T. ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hamdullah T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"SOKAKTA DENK GELDİK, BIÇAK ÇEKTİ"

İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde, dün görülen davada sanık Hamdullah T. 'nin yargılanmasına devam edildi. Hamdullah T. ifadesinde, "Ercan eski eşimi tehdit ediyordu. Ben de bunu öğrendim. Olay günü sokakta denk geldik. Bana bıçak çekti. Ben de bıçak çektim. Kavga sırasında yaralandı" dedi. Mağdur Ercan D. ise ifadesinde, Hamdullah T.'nin iddialarını yalanlayıp, sokakta denk gelince kavga ettiklerini söyledi. Şüpheli Hamdullah T., adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Duruşma 25 Şubat 2020 tarihine ertelendi.

Eski eşinin sevgilisini yaralayan şüpheli tahliye edildi

İnegöl, Güncel

Kaynak: DHA


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