Eski eşinin silahla vurduğu kadın yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, eski eşinin silahla ateş açması sonucu yaralanan kadın tedavi altına alındı.28.07.2019 20:08
Mersin'in Tarsus ilçesinde, eski eşinin silahla ateş açması sonucu yaralanan kadın tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, bir süre önce boşanan B.C, Bahçe Mahallesi'ndeki evinde eski eşi M.Y. ile tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.Y. eski eşine tabancayla ateş etti.
Baldırından yaralanan B.C, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kaçan M.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Alınan bilgiye göre, bir süre önce boşanan B.C, Bahçe Mahallesi'ndeki evinde eski eşi M.Y. ile tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.Y. eski eşine tabancayla ateş etti.
Baldırından yaralanan B.C, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kaçan M.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Tarsus, Mersin, Güncel
Kaynak: AA