Eski eşi tarafından çalıştığı servis aracından indirilip tüfekle vuruldu: Yaralanan kadının bir bacağı kesilebilir

Mersin'in Tarsus ilçesinde, hostes olarak çalıştığı servis aracından eski eşi O.G. (34) tarafından zorla indirilip, pompalı tüfekle yaralanan G.A. (28) isimli kadın hastaneye kaldırıldı.

Talihsiz kadının vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle dalağının ameliyatla alındığı, bir bacağının ise kesilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu öğrenildi.

BİR BACAĞI KESİLEBİLİR

Tarsus ilçesinde dün meydana gelen olayda bir süre önce ayrıldığı eşi G.A.'nın çalışmasına engel olmaya çalışan O.G., eşini hostes olarak çalıştığı servis aracından zorla indirip pompalı tüfekle yaralayarak kaçtı. Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan G.A., tedavi için Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi edilen G.A.'nın dalağı ameliyatla alınırken bağırsağında ve bacağında ciddi hasarlar meydana geldiği tespit edildi. G.A.'nın sağ bacağının kesilme riskiyle karşı karşıya kaldığı bildirilirken, polisin firari O.G.'yi yakalama çalışmaları devam ediyor.