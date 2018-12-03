Eski Evler Tehlike Saçıyor

03 Aralık 2018 Pazartesi 15:50



03 Aralık 2018 Pazartesi 15:50

Milas'ta geçtiğimiz günlerde sağanak yağmur nedeniyle bir evin çökmesi, eski evlerin neden olduğu tehlikeyi gözler önüne serdi. Olayla aynı saatlerde Sodra Sokak'taki eski bir evin beton sıvası döküldü.Milas'ta geçtiğimiz günlerde şiddetli yağmur nedeniyle eski bir evin iki araç üzerine çökmesi, Milas'ta ciddi bir eski ev sorunu olduğunu gözler önüne serdi. Meydana gelen olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmaması yüreklere su serpti ancak Milas'ta sayısı bir hayli fazla olan eski evlerin bir facia yaratması an meselesi.Hacı İlyas Mahallesi Sarıoğlu Caddesi'nde meydana gelen kaza ile aynı saatlerde, Sodra Sokak'ta bulunan eski bir evin beton sıvası döküldü. Şiddetli yağmur nedeniyle meydana gelen olay anında çevrede kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi.Kent merkezinin tam kalbinde yer alan Sodra Sokak'ı kullanan vatandaşlar caddenin oldukça dar olmasının ileride bir sorun yaratabileceğini belirterek, "Burası şehrin tam kalbi ancak buradan geçerken korkuyoruz. Zaten bu binaların çoğu kullanılmıyor. Bu binaların en kısa sürede yıkılması ya da restore edilmesi gerekiyor. Her yağmur yağdığında eski evlerin bir yerleri çöküyor" ifadelerini kullanarak, yetkililerden yardım beklediklerini söylediler. - MUĞLA