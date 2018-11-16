Eski Fabrikada Tombala Oynayan 74 Kişiye Para Cezası

16 Kasım 2018 Cuma 12:37



16 Kasım 2018 Cuma 12:37

ESKİŞEHİR İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, eski tuğla fabrikasına yaptığı baskında, tombala oynadıkları belirlenen 74 kişiye 259'ar lira para cezası kesildi.Emirler Mahallesi'nde bulunan eski tuğla fabrikasına baskın düzenleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; A.Ö, İ.K. ile M.Ç.'yi, 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' şuçundan gözaltına aldı. Fabrikada yapılan aramada kumar makineleri, malzemeler ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, tombala oynadıkları belirlenen 74 kişiye 259'ar lira para cezası kesildi. - Eskişehir