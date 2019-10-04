Eski Fenerbahçeli Aatıf, Kadıköy'deki performansıyla tepki çekti!

Antalyaspor'a sahasında 1-0 yenilen Fenerbahçe'nin evindeki 15 maçlık yenilmezlik serisi son buldu. 28 Ekim 2018'de MKE Ankaragücü karşısında aldığı 3-1'lik yenilginin ardından oynadığı 15 maçta sahasında yenilgi yüzü görmeyen Sarı Kanarya 342 gün sonra Antalyaspor'a yenildi.

Aatıf'ın pas vermediği pozisyon

Öte yandan sosyal medya kullanıcıları, eski Fenerbahçeli Aatıf'ı yerden yere vurdu. Bir pozisyonda bomboş durumda olan Mukairu'ya pas atmayıp çalıma giren deneyimli oyuncu, sosyal medyada tepki çekti. İşte Aatıf ile ilgili yapılan yorumlar: