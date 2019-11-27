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Eski Fenerbahçeli Andre Santos'tan yıllar sonra gelen cinsel ilişki partisi açıklaması!

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Andre Santos, Brezilya basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Galatasaray derbisi öncesinde cinsel ilişki partisi yapıldığı iddialarını reddeden Andre Santos, dönemin Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kendilerini tehdit ettiğini açıkladı.

27.11.2019 17:58 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:15

2009-2011 yılları arasında forması giyen Andre Santos, ülkesi Brezilya'da verdiği röportajda sarı-lacivertli kulüpte derbi öncesinde "cinsel ilişki partisi" yaptıkları ile ilgili iddiaları yanıtladı ve yaşananları anlattı.

Söylendiği gibi cinsel ilişki partisi olmadığını kaydeden Santos, "Lugano'nun doğum günü vardı ve maçından 2 hafta önce bir parti düzenledik. Parti yaptık. İçmeye gittik, sonra parti için bir yer kiraladık ve özel konuklarla parti yaptık. 1:30'da eve gittim. Roberto Carlos ile birlikte ayrıldık" dedi.

"AZİZ YILDIRIM TÜM ŞEHRİ KONTROL EDİYORDU"

Aziz Yıldırım'ın fotoğraflarla kendilerini tehdit ettiğini de belirten 36 yaşındaki isim, "Fenerbahçe başkanının şehirde her yerde eli vardı, neredeyse şehri kontrol ediyordu. Oteldeki bir adam asansörden inerken fotoğraflarımızı çekmiş ve başkana yollamış. Başkan otelde cinsel ilişki partisi yaptığımızı söyledi. Bize de, 'Eğer derbiyi kazanmazsanız bunları basına veririm' dedi." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE DERBİYİ KAZANDI

Fenerbahçe, bahsedilen derbiyi Galatasaray'a karşı 1-0 kazandı ancak sonrasında cinsel ilişki partisi haberleri de basında yer aldı.

(Sporx)

Eski Fenerbahçeli Andre Santos'tan yıllar sonra gelen cinsel ilişki partisi açıklaması!

Andre Santos, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor


HABER YORUMLARI (1)
ESKİ FB Lİ:aziz baba varlığın yeterdi beeee. . gittin bizdede bitti futbol sevdası
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