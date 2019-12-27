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Gökhan Emreciksin Alaşehir Belediyespor'a transfer oldu

Bir dönem Fenerbahçe'de formaya giyen Gökhan Emreciksin, Manisa Süper Amatör Lig'de mücadele eden Alaşehir Belediyespor'a transfer oldu.

27.12.2019 17:43 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:26 Gökhan Emreciksin Alaşehir Belediyespor'a transfer oldu

İstanbul Siirtgücü 'da forma giyen ve bir dönem de 'de top koşturan 36 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Gökhan Emreciksin, Süper Amatör Lig takımlarından Belediye ile anlaştı.

Avukat Tolga Şıray'ın sponsorluğuyla Alaşehir takımına bir yıllığına transfer olan Emreciksin için Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun makamında tören düzenlendi. İmza törenine, Alaşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Hüseyin Akgül, Avukat Avukat Tolga Şıray katıldı.

"BİZİ GURURLANDIRDI"

Törende konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Sosyal ve kültürel etkinliklerimiz kapsamında bulunan spor faaliyetleri çerçevesinde Alaşehir Belediyespor'a, belediye olarak destek veriyoruz. Spor insanların kardeşliğini dostluklarını geliştirir. Bizler de her türlü sosyal etkinliklere destek veriyoruz. Süper Lig'de mücadele etmiş bir futbolcu kardeşimizin de ilçemiz takımında görev alması bizleri ayrıca gururlandırdı. Takımımızdaki genç futbolcularımız da Gökhan kardeşimizin tecrübelerinden faydalanacaktır. Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacak bir takım oluşturmak için çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Alaşehir'e transfer olmasından dolayı mutlu olduğunu kaydeden Gökhan Emreciksin ise takımının başarısı için her şeyi yapacağını söyledi.

2009 yılında Ankaraügücü'nden Fenerbahçe'ye transfer olan Gökhan Emreciksin, büyük umutlara geldiği sarı-lacivertli formaya hasret kalmış ve bir süre sonra Fenerbahçe'den ayrılmıştı. Emreciksin, Fenerbahçe'den sonra sırasıyla Kayserispor, Manisaspor, Konyaspor, Elazığspor, Göztepe, Boluspor, Kartalspor, Tarsus İdman Yurdu, Cizrespor, Tekirdağspor, Kütayhaspor, Lapta ve Akıncılar'da forma giymiş ve son olarak İstanbul Siirtgücü'ne transfer olmuştu.


Gökhan Emreciksin, Fenerbahçe, Alaşehir, Manisa, Spor

Kaynak: İHA

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