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Eski Futbolcu Ahmet Dursun, Asena Demirbağ ile dünya evine girdi

Eski futbolcu Ahmet Dursun, sosyal medya hesabından bir süredir birlikte olduğu Asena Demirbağ ile Paris'te sessiz sedasız evlendiğini duyurdu. Dursun'un paylaşımına ünlü isimlerden de tebrik yorumları yağdı.

06.09.2019 07:58

Beşiktaş'ta uzun yıllar top koşturduktan sonra TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen Survivor yarışmasına katılan Ahmet Dursun, uzun süredir birlikte olduğu Asena Demirbağ ile dünya evine girdi.

EVLENDİĞİNİ INSTAGRAM'DAN DUYURDU

Sosyal medya hesabından sık sık sevgilisiyle olan fotoğraflarını aşk dolu sözlerle paylaşan Ahmet Dursun, müjdeli haberi de Instagram hesabından duyurdu. Gelinlik ve damatlık içinde verdikleri bir pozu paylaşan Dursun, "Bir ömür boyu beraber olmak için evet" notunu yazdı.

TEBRİK MESAJI YAĞDI

Bir dönem Survivor'a katılan ve performansıyla dikkat çeken Dursun'a Survivor yarışmacıları Cumali Akgül, Anıl Tetik ve Merve Aydın başta olmak üzere Selen Görgüzel Alkan, Gökhan Keser gibi isimlerden tebrik yorumları geldi.

Eski Futbolcu Ahmet Dursun, Asena Demirbağ ile dünya evine girdi

Ahmet Dursun, Beşiktaş, Magazin, Spor

YORUMLAR (9)
CEMALCAN: Adını evlilik koyuyorlar. Zinanın üstü kapalı hali. Fakir yapsa zina olacak, zengin yapınca aşk, kaçamak oluyor. . . Kaç ay sürecek. .
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LAY LAY LOM: hayaller paris
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MESSU: zoraki gülmüş
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XX: Kaç ay ya da yıl sürecek bu evlilik!!! Ah bu gösterişlere aldanış ve mutsuzluk içinde mutluluk arayışları. . .
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YASİN ÖZ: mezhepler geniş nedir size bu kadar açık giyinme cesareti veren. . domuz etimi? o vücut sizin degil size emanettir. . . size o emaneti veren rahman sizden hesabını soracaktır. . . ıslah olursunuz umarım
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KUKİ: 1 ay sonra, 3 aylık hamile haberi gelir. .
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MERT ÖREN: Allah mutlu mesut etsin. İyi efendi ahlaklı adamdır. hayırlı olsun.
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NEJA: HAYIRLI OLSUN
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REF: allah mutlu etsin
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