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Eski futbolcu Darko Kovacevic'e silahlı saldırı

Eski futbolcu Sırp Darko Kovacevic, ikamet ettiği Yunanistan'da silahlı saldırıya uğradı.

08.01.2020 12:54 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:54 Eski futbolcu Darko Kovacevic'e silahlı saldırı
Eski futbolcu Sırp Darko Kovacevic, ikamet ettiği 'da silahlı saldırıya uğradı.
Yunanistan basınında yer alan haberlere göre, başkent Atina'da kimliği tespit edilemeyen iki kişi, evinin önüne aracını park eden 46 yaşındaki Kovacevic'e silahlarıyla ateş etti.
Korunmak amacıyla saldırı sırasında kendini yere atan, bilek ve ayaklarından yaralanarak hastaneye kaldırılan Kovacevic'in hayati tehlikesi bulunmuyor.
Aktif futbol kariyerinde Lazio ve Juventus gibi önemli takımlarda forma giyen Darko Kovacevic, İspanya temsilcisi Real Sociedad'da oynadığı dönemde eski milli futbolcu Nihat Kahveci ile forvet bölgesinde beraber görev almış ve gösterdiği üstün performansla futbolseverlerin beğenisini kazanmıştı.
Futbol hayatına 2009 yılında Yunanistan'ın Olympiakos takımında son veren Kovacevic, son olarak Sırbistan Milli Takımı'nda sportif direktörlük görevini üstlenmişti.

Yunanistan, Güncel

Kaynak: AA

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