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Eski futbolcu sağlık personeli oldu

Southampton, Bolton Wanderers, Southampton... Bir dönemler İngiltere Premier Lig’de mücadele eden Kevin Davies, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ülkesindeki Ulusal Sağlık Merkezi’nde gönüllü olarak görev yapacağını belirtti.

26.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:00
Eski futbolcu sağlık personeli oldu

Southampton , Bolton Wanderers, Southampton… Bir dönemler İngiltere Premier Lig’de mücadele eden Kevin Davies, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ülkesindeki Ulusal Sağlık Merkezi’nde gönüllü olarak görev yapacağını belirtti.

Kevin Davies, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bugüne kadar ailem için yaptıkları her şeye bir teşekkür etmek istiyorum, bu nedenle oraya kayıt oldum. Eğer siz de uygunsanız lütfen hemen başvurun.”

İngiltere’nin sağlık bakanı Matt Hancock, salgınla mücadele için 250 bin gönüllü aradıklarını söylemişti. 1994 ile 2015 yılları arasında yeşil sahalarda boy gösteren Davies, 21 yıllık kariyerinde oynadığı 637 maçta 115 gol ve 57 asist kaydetti.

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Kaynak: EuroSport.com

Etiketler: Bolton Wanderers, Southampton, Spor

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Haberler ›› Spor ››Eski futbolcu sağlık personeli oldu - Spor
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