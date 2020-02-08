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Eski futbolcu Serhat Akın, yeni mekanı için MasterChef Cemre ile anlaştı!

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serhat Akın, İzmir'de yeni mekan açıyor. Akın'ın sürprizi ise MasterChef yarışmasının şampiyonu Cemre Uyanık...

08.02.2020 00:12 | Son Güncelleme: 08.02.2020 00:18

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, 'de açmaya hazırlandığı BOA isimli mekanını şefini buldu.

SERHAT AKIN, MASTERCHEF ŞAMPİYONU İLE ÇALIŞACAK

TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye programındaki performansıyla birinciliği elde eden Cemre Uyanık, bundan böyle Serhat Akın'ın mekanında yemekler yapacak.

Masterchef şampiyonu Cemre Uyanık, BOA isimli mekanda birbirinden farklı yemekler olacağını açıkladı. Futbolculuk kariyerinin ardından Survivor yarışmasında da boy gösteren Serhat Akın'ın yeni mekanının açılışının bu ay olacağı öğrenildi.

DAHA ÖNCE SUSHİ RESTORANI AÇMIŞTI

Serhat Akın daha önce İstanbul'da bir sushi restoranı açmıştı. Eski milli futbolcu, yeni restoranını İzmir'de açacak.

Eski futbolcu Serhat Akın, yeni mekanı için MasterChef Cemre ile anlaştı!

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