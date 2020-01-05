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Eski futbolcu ve avukat Caner Dumanoğlu toprağa verildi

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen eski futbolcu ve avukat Caner Dumanoğlu'nun cenazesi İzmir'de toprağa verildi.

05.01.2020 17:45 | Son Güncelleme: 05.01.2020 17:47
Bir dönem 'da forma giyen eski futbolcu ve avukat Caner Dumanoğlu'nun cenazesi 'de toprağa verildi.
İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından alınan Dumanoğlu'nun cenazesi, Bornova ilçesi Özkanlar Camisi'ne getirildi. Dumanoğlu, cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda defnedildi.
Bir çocuk babası olduğu öğrenilen Dumanoğlu'nun cenaze törenine futbol camiasının yanı sıra avukat arkadaşları ve yakınları da katıldı.
Diğer yandan, hazırlanan ön otopsi raporunda Dumanoğlu'nun kalp krizi sonucu öldüğü bildirildi.
Dumanoğlu ile aynı içkiden içen arkadaşının herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığı öğrenildi.
Galatasaray, İzmirspor, Göztepe, Çanakkale Dardanelspor, Mersin İdmanyurdu gibi takımlarda lisanslı olarak top koşturduktan sonra avukatlık yapmaya başlayan ve yaklaşık 5 yıl önce bu mesleği bırakan Dumanoğlu, Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi'ndeki evinde dün fenalaşmış ve kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamamıştı.
İki yıldır evde sahte içki üretip içtiği iddia edilen Dumanoğlu hakkında, ifade vermediği bazı dosyalar için zorla getirilme kararları bulunduğu belirtilmişti.
Eski futbolcu ve avukat Caner Dumanoğlu toprağa verildi

Galatasaray, İzmir, Güncel

Kaynak: AA


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