Eski Futbolcular, Şehit Aileleri İçin Sahaya Çıkacak

Trabzon
'da eski futbolcular, şehit aileleri için sahaya çıkacak. Ortahisar
Belediyesi tarafından şehit aileleri yararına organize edilen "Şöhretler ve Efsaneler Futbol
Turnuvası", yarın Beşirli Çok Amaçlı Spor Kompleksi'ndeki sahada gerçekleştirilecek.
Turnuvanın tanıtımı amacıyla Trabzon Gazeteciler Cemiyeti
'nde düzenlenen basın toplantısına Ortahisar Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca
, eski futbolculardan Ali Kemal Denizci
, Hami Mandıralı
ile sanatçılar Çetin Altay
ve Ruhi Sarı
katıldı.
Kanca, milli takımın eski yıldızları ile televizyon dünyasının ünlü simalarının karşılaşacağı maçın gelirinin şehit ailelerine verileceğini söyledi.
Farklı takımlarda forma giyen eski milli sporcuların aynı zamanda renklerin kardeşliğini de simgeleyeceğini vurgulayan Kanca, "Ortahisar Belediyesi olarak gerçekleştireceğimiz bu çok anlamlı turnuvada herkesi aramızda görmek, bizleri ve şehit ailelerini sevindirecektir. Bu turnuva ile onları hiçbir zaman unutmayacağımızı ve her zaman yanlarında yer alacağımızı ifade etmek istiyoruz." diye konuştu.
Kanca, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır diledi. Trabzonspor
'un eski futbolcularından Ali Kemal
Denizci, organizasyon sayesinde anılarının tekrar canlandığını dile getirerek, "Ortahisar Belediyesine organizasyondan ötürü teşekkür ediyorum. Geçmişte sahada rakip olduklarımızla böylesine anlamlı bir turnuvada yeniden bir araya gelmekten dolayı son derece mutluyum. İşte bu bir Türkiye
fotoğrafıdır." ifadelerini kullandı.
Hami Mandıralı ise şehit aileleri yararına düzenlenen anlamlı etkinlikte yer almaktan gurur duyduğunun altını çizdi.
Ortahisar,Trabzon
07 Kasım 2018 Çarşamba 19:20