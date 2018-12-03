Eski Futbolculardan "Engelsiz Sigorta" Projesine Destek

Engelsiz Yaşam Vakfı ve HDI Sigorta
iş birliğiyle uygulamaya konulan "Engelsiz Sigorta" projesine destek amacıyla düzenlenen organizasyona, eski futbolcular ve sanat camiasından isimler katıldı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
kapsamında Kağıthane
'de bir halı sahada düzenlenen etkinlikte eski futbolcular ve ünlüler karması, gösteri maçında karşı karşıya geldi.
Eski hakem Erman Toroğlu
'nun yönettiği maçta, eski futbolcular Emre Aşık
, Semih Şentürk
, Serdar Kulbilge
, Tuncay Şanlı
, Volkan Arslan
, Hayati Köse, Faruk Atalay
ile Ahmet Dursun
forma giydi. Pendikspor
Ampute Takımı oyuncuları Deniz Kılıç
, Fuseini Iddi ve Hüseyin Türkmen
'in de yer aldığı ünlüler karmasında Salih Güney
, İsmail Baki
, Kemal Uçar
, Ruhi Sarı
, Ceyhun
Fersoy, Doğukan Manço
bulundu.
Eski futbolculardan Ergün Penbe
, Rüştü Reçber
, Tümer Metin
ile şarkıcı Tuğba Yurt'un da katıldığı etkinlikte elde edilen gelir, "Engelsiz Sigorta" projesine aktarılacak.
Engelsiz Yaşam Vakfı Başkanı Atilla Kaplakarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun ikincisini gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "Amacımız 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
'nde farkındalık oluşturmak. Ünlü isimlerin katılımıyla engelli bireylerin sorunlarını dile getirmeyi hedefliyoruz. Engellilerle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Bunu aşılamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Engelsiz Yaşam Vakfı ve HDI Sigorta iş birliğiyle engelli bireyler, gaziler ve şehit yakınlarına özel kaza ve sağlık sigortası projesi (Engelsiz Sigorta) uygulamaya konulmuştu.
03 Aralık 2018 Pazartesi 16:53