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Eski futbolcunun yanlışlıkla çöpe attığı 80 bin liralık saatini belediye işçileri buldu

Eski futbolcu Oktay Delibalta'nın, yanlışlıkla çöpe attığı 80 bin liralık saati, belediye işçileri tarafından bulundu.

24.03.2020 17:36 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:52
Eski futbolcunun yanlışlıkla çöpe attığı 80 bin liralık saatini belediye işçileri buldu
Eski futbolcu Oktay Delibalta'nın, yanlışlıkla çöpe attığı 80 bin liralık saati, belediye işçileri tarafından bulundu.
Giresun merkez Aksu Mahallesi'nde ikamet eden Delibalta, kol saatini yanlışlıkla çöpe attığını fark edince belediyeden yardım istedi.
Giresun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli işçiler, saati Aksu mevkisindeki çöp alanında kısa sürede buldu.
Kol saati, Temizlik İşleri Vardiya Amiri Murat Öztürk tarafından Oktay Delibalta'ya teslim edildi.
Delibalta, saati bulup kendisine teslim eden belediye personeline teşekkür etti.
Oktay Delibalta kariyerinde Gençlerbirliği, Gaziantepspor, Antalyaspor ve Samsunspor gibi kulüplerde forma giymişti.

Kaynak: AA

Etiketler : Oktay Delibalta, Giresun, Güncel

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