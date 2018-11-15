15 Kasım 2018, 11:18
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Eski Galatasaraylı Melo'nun Attığı Gol Taraftarı Coşturdu

Brezilya Liginde Palmeiras forması giyen eski Galatasaraylı Felipe Melo, Fluminense'yi yendikleri maçta attığı golle takdir topladı.

Brezilya Ligi Serie A'da 34. hafta mücadelesinde şampiyonluğun en büyük adayı Palmeiras, sahasında Fluminense'yi konuk etti.

Felipe Melo'nun formasını giydiği ve muhteşem bir gole imza attığı mücadelede Palmeiras, rakibini 3-0 mağlup ederek bitime 4 hafta kala en yakın rakibi Internacional'in 8 puan önüne geçti.

Palmeiras'ın diğer gollerini Miguel Borja ve Luan kaydederken, Brezilya'daki istatistik ajanslarına göre takımın şampiyonluk ihtimali %96'ya çıktı.

Fluminense,Brezilya,Palmeiras,Felipe Melo
15 Kasım 2018 Perşembe 11:18



YORUMLAR (3)
SİVTAŞ: YAA ÇOKTA UMRUMUZDA
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AZO: Biz de burada Belhanda denen salağı ve Psikolojik sorunlu Eren in sahada gezinmelerini izliyoruz !!!
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CHAMPİON 1903: gördüğünüz göreceğiniz size göre en iyi futbolcu bana göre en pislik. salatasaraya bundan sonra akıllı gelmez. hocaları zaten sokak kabadayısı :)))
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