Eski Galatasaraylı Melo'nun Attığı Gol Taraftarı Coşturdu

Brezilya Ligi Serie A'da 34. hafta mücadelesinde şampiyonluğun en büyük adayı Palmeiras, sahasında Fluminense'yi konuk etti.

Felipe Melo'nun formasını giydiği ve muhteşem bir gole imza attığı mücadelede Palmeiras, rakibini 3-0 mağlup ederek bitime 4 hafta kala en yakın rakibi Internacional'in 8 puan önüne geçti.

Palmeiras'ın diğer gollerini Miguel Borja ve Luan kaydederken, Brezilya'daki istatistik ajanslarına göre takımın şampiyonluk ihtimali %96'ya çıktı.