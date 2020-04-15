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ESKİ GAZETECİ CİNAYETTEN GÖZALTINA ALINDI

Fatih'te davalık olduğu kişi tarafından saldırıya uğradığı iddia edilen Ersin Kalkan, husumetlisini boğazından bıçaklayarak öldürdükten sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

15.04.2020 11:01 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:01
ESKİ GAZETECİ CİNAYETTEN GÖZALTINA ALINDI

Fatih 'te davalık olduğu kişi tarafından saldırıya uğradığı iddia edilen Ersin Kalkan, husumetlisini boğazından bıçaklayarak öldürdükten sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay, dün Fatih Balat'taki Vodina Caddesinde bir kafenin önünde yaşandı. İddiaya göre, Ersin Kalkan'ın evine gittiği sırada daha önceden aralarında husumet bulunduğu ve davalık oldukları öğrenilen Berattin Ç. tarafından saldırıya uğradı. Bunun üzerine Ersin Kalkan, Berattin Ç.'yi boğazından bıçakladı. Berattin Ç., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Kalkan polis merkezine giderek teslim oldu.

Kalkan'ın polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Fatih, Polis, Güncel
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