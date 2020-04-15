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Eski gazeteci cinayetten gözaltına alındı

FATİH'te davalık olduğu kişi tarafından saldırıya uğradığı iddia edilen Ersin Kalkan, husumetlisini boğazından bıçaklayarak öldürdükten sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

15.04.2020 12:26 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:26
Eski gazeteci cinayetten gözaltına alındı

FATİH'te davalık olduğu kişi tarafından saldırıya uğradığı iddia edilen Ersin Kalkan, husumetlisini boğazından bıçaklayarak öldürdükten sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay, dün Fatih Balat'taki Vodina Caddesinde bir kafenin önünde yaşandı. İddiaya göre, Ersin Kalkan'ın evine gittiği sırada daha önceden aralarında husumet bulunduğu ve davalık oldukları öğrenilen Berattin Ç. tarafından saldırıya uğradı. Bunun üzerine Ersin Kalkan, Berattin Ç.'yi boğazından bıçakladı. Berattin Ç., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Kalkan polis merkezine giderek teslim oldu. Kalkan'ın polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Fatih, Polis, Güncel
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