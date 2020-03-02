Eski Gazi Üniversitesi Rektörünün yargılaması devam ediyor

Eski Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Büyükberber'in, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği iddiasıyla yargılanmasına devam edildi.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Büyükberber, avukatı ve sanığın yakınları katıldı.

Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okudu, ardından gizli tanık beyanı alındı.

Gizli tanık, Büyükberber'in rektör olduğu dönemde usulsüz işlemler yaptığını, FETÖ/PDY mensubu olmayan ve örgüte biat etmeyen akademisyenleri kurumdan göndermeye çalıştığını öne sürdü.

Sanığın birçok akademisyen hakkında usulsüz soruşturmalar açtığını iddia eden tanık, bu akademisyenleri üniversiteden gönderdikten sonra kadrolara örgüt mensuplarını yerleştirmeye çalıştığını ileri sürdü. Tanık, Büyükberber'in örgüt toplantılarına katılması ve himmet topladığna ilişkin bir bilgisi olmadığını ifade etti.

Gizli tanık, ayrıca 15 Temmuz darbe girişiminden bir ay önce S.B. isimli şahsın sanığın yanına geldiğini ve C.B.D. ile yurt dışına çıkmak istediğini söylediğini de ileri sürdü. Tanık, Büyükberber'in S.B'ye "Batacaksak beraber batacağız." dediğini duyduğunu söyledi.

Bunu kimden duyduğunun sorulması üzerine gizli tanık, yanıtlaması halinde kimliğinin deşifre olacağı gerekçesiyle yanıt vermedi.

Daha sonra söz verilen Büyükberber ise gizli tanığın iddialarının gerçeği yansıtmadığını, akademisyenler hakkındaki soruşturmalarla alakası olmadığını savundu.

Gizli tanığın kim olduğunu bildiğini ve bu kişi ile eşinin FETÖ bağlantıları olduğunu ileri süren Büyükberber, tanığın kimliğini deşifre etmesinin uygun olup olmadığını sordu.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı bunun suç oluşturacağını hatırlattı.

Sanık Büyükberber, S.B. ile darbeden önce aralarından tanığın iddia ettiği şekilde bir konuşma geçmediğini söyledi ve aleyhine olan tanık beyanlarını reddetti.

Sanığa, hakkında FETÖ/PDY'den 12 yıl hapse çarptırılan eski Yargıtay Üyesi ve Yüksek Seçim Kurulu Üyesi İbrahim Zengin ile birden çok irtibatı bulunduğu öne sürülerek nereden tanıştıkları soruldu.

Büyükberber, İbrahim Zengin'i simaen tanımadığını ancak birçok yargı mensubunun akrabalarını tedavi ettiğini söyledi.

Duruşma sonunda, eksik hususların tamamlanmasına karar veren mahkeme heyeti, sanık hakkındaki adli kontrol şartının devamına hükmetti. Dava ertelendi.

Kaynak: AA