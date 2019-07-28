Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı bildirildi. Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanan ve tedavi için dün İstanbul'a getirilen eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı kaydedildi. Büyükanıt'ın sağlık durumuna ilişkin tedavi edildiği hastanenin Başhekimi Cengiz Bavbek, tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Hastamız Yaşar Büyükanıt dün gece hastanemize giriş yapmıştır. Gerekli tıbbi tetkik ve muayene sonucunda beyinde damar tıkanıklığı ve alt solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak genel durum kötüleşmesi nedeniyle yoğun bakım servisine alınmıştır. Yoğun bakım servisindeki tedavisine devam edilmektedir" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA