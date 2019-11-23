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Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt, son yolculuğuna uğurlanıyor

25. Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, son yolculuğuna uğurlanıyor. Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek Büyükanıt'ın '27 Nisan e-muhtırası' ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı Dolmabahçe görüşmesinin 'sırları' hala gizemini koruyor.

23.11.2019 13:10 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:36

Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt, Selimiye Camisi'nde düzenlenen cenazeyle son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze töreninde kızı Bengü Büyükanıt babasına vedası ise görenleri kahretti.

Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, geçtiğimiz Perşembe günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Eşi Filiz Büyükanıt'ın hayatını kaybetmesinden 4 gün sonra hayata gözlerini yuman Büyükanıt için Selimiye Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor.

BİR HAFTA İÇİNDE KAYBETTİ

Bir hafta içerisinde hem annesini hem babasını kaybeden Bengü Büyükanıt, tabutun başında bekleyip uzun süre gözyaşı döktü. Bengü Büyükanıt'ın halini görenler kahroldu.

SIRLARINI MEZARA GÖTÜRDÜ

Yaşar Büyükanıt, 5 Mayıs 2007 tarihinde İstanbul Dolmabahçe'de o dönem başbakanlık koltuğunda oturan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşme için "Benimle mezara gidecek" ifadelerini kullanmıştı. Büyükanıt, 5 Mayıs'ta gerçekleşen görüşmenin detaylarını kamuoyu ile paylaşmadan hayata veda etti.

KIZI, SIRLARINI BİLEN TEK İSİM

Büyükanıt, Türkiye siyasi tarihine geçen 2007'deki '27 Nisan e-muhtırası' ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı ve hala 'sır' olarak nitelendirilen Dolmabahçe görüşmesinin de aralarında bulunduğu birçok olayla anıldı. Büyükanıt'ın ardından 'sırlarını da beraberinde götürdü' yorumları yapıldı. Ancak gazeteci yazar Can Ataklı, Büyükanıt'ın kızı Bengü Büyükanıt'a görüşmenin sırlarını yazılı olarak bıraktığını iddia etti.

Büyükanıt'ın cenazesinden fotoğraflar:

Yaşar Büyükanıt sırlarını yazılı olarak kızına bıraktıYaşar Büyükanıt sırlarını yazılı olarak kızına bıraktı

Yaşar Büyükanıt, Dolmabahçe görüşmesinin sırlarını kendisiyle mezara götürdüYaşar Büyükanıt, Dolmabahçe görüşmesinin sırlarını kendisiyle mezara götürdü

Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt, son yolculuğuna uğurlanıyor

Selimiye Camisi, Yaşar Büyükanıt, Güncel

Kaynak: İHA


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